В Саратовской области выявлены новые случаи повторного заражения коронавирусом

В Саратове есть новые повторные случаи заражения COVID-19 Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Повторно заразившиеся коронавирусом саратовские медики успешно побеждают болезнь. Об этом на брифинге 21 декабря заявил первый замминистра здравоохранения области Станислав Шувалов. При этом он заметил, что кроме заболевших медиков есть и иные повторные случаи заражения.

- Те три пациента — успешно побеждают болезнь. У нас есть новые случаи повторного заражения, как и по России, - сказал Шувалов.

Сколько таких случаев он назвать не стал.

- Мы выявляем их вместе с Роспотребнадзором. Но нам самое главное — всех заболевших лечить, - сказал Шувалов.

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