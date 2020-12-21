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Росздравнадзор: В Саратовской области не зафиксировано превышения максимальных цен на жизненно необходимые лекарства

Рост цен составил около одного процента
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Превышения цен на жизненно необходимые лекарства Росздравнадзор не увидел

Превышения цен на жизненно необходимые лекарства Росздравнадзор не увидел

Фото: Екатерина Семенова

По итогам проверки аптек на 21 декабря в Саратовской области не зафиксировано фактов превышения максимально разрешенных цен на жизненyо необходимые лекарства. Об этом на брифинге 21 ноября заявила Людмила Объедкова, врио руководителя Росздравнадзора по региону.

- Регулирование цен только на жизненно необходимые препараты. В 2020 году это 758 наименований. Фактов превышения проверки не обнаружили. Если поступит такая информация, то будет проверка по каждому случаю, - сказала Объедкова.

Она пояснила, что регулирование осуществляется путем регистрации цены завода-изготовителя. Дороже они продавать не могут. Также определены предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Итоговая цена таких лекарств в аптеке складывается из цена завода + опт надбавка + розничная надбавка.

В аптеках должна быть обязательно размещена информация о максимальных размерах цен на такие лекарства.

Государственный контроль за ценами осуществляется Росздравнадзором, а также комитетом регулирования тарифов

По словам Объедковой, в ноябре цены на жизненно необходимые препараты выросли на 0,9%. На те, что до 50 рублей — на 1,2% рост цен, от 500 рублей — на 0,4%.

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