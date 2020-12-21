Саратовцы начали получать предновогодние выплаты на детей

.

Жители Саратовской области начали получать предновогодние выплаты на детей.

Очевидцы рассказали «КП-Саратов», что с утра приходят уведомления из мобильного банка о зачислении на расчетный счет.

Напомним, о выплатах по 5 тыс. рублей на детей до семи лет включительно сообщил президент России Владимир Путин.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.