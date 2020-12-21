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Коронавирус Covid-19

Коронавирусом в Саратове заразились 262 человека

Из них 11 младше 18, а 86 старше 60 лет
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Коронавирус выявлен у 262 человек за сутки

Коронавирус выявлен у 262 человек за сутки

Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заражений коронавирусом в Саратовской области не снижается.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 21 декабря зарегистрировано 262 случая. Все они — контактные лица.

Среди них 11 детей и 86 человека старше 60 лет. У большинства есть признаки пневмонии — 134 и ОРВИ — 120 пациентов.

Выздоровели за сутки 299 человек. Всего с начала пневмонии заразились 32 612, а выздоровели 28 023 человека.

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