Коронавирусом в Саратове заразились 262 человека

Коронавирус выявлен у 262 человек за сутки Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Число заражений коронавирусом в Саратовской области не снижается.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, на утро 21 декабря зарегистрировано 262 случая. Все они — контактные лица.

Среди них 11 детей и 86 человека старше 60 лет. У большинства есть признаки пневмонии — 134 и ОРВИ — 120 пациентов.

Выздоровели за сутки 299 человек. Всего с начала пневмонии заразились 32 612, а выздоровели 28 023 человека.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.