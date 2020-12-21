От коронавируса в Саратове умер 39-летний мужчина с эпилепсией

В Саратовской области от коронавируса скончались шесть человек.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минздраве области, среди них две женщины и четверо мужчин.

Погибшим было 39, 50, 59, 63, 57 и 58 лет. Все они страдали сопутствующими заболеваниями: ишемией, сахарным диабетом, панкреатитом, патологией щитовидной железы. Самый молодой из умерших был болен эпилепсией. Во время заражения коронавирусом у него обострилась церебральная, сердечно-сосудистая и почечная недостаточность.

Итого в регионе от коронавируса умерли уже 357 человек.

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