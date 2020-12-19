Коронавирус в Саратове, последние новости на 19 декабря 2020 года: пенсионерам продлили самоизоляцию до 4 января

За сутки коронавирусом заразились 262 жителя Саратовской области Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Саратовской области на утро 19 декабря стало известно о 262 новых случаях заражения коронавирусом.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, общее количество инфицированных составило 31 827, а выздоровевших — 27 162. За сутки выписали 343 человека.

От коронавируса умерли шесть человек, поэтому количество смертей в регионе достигло 340.

Все заболевшие за сутки — контактные. Больше всего выявлено случаев за сутки в Саратове — 94. Также из всего количество заразившихся за сутки 91 человек старше 60 лет, семи нет и 14 лет, а четырем — от 15 до 17 лет.

В Саратовской области жителей пугают фейками о закрытии магазинов. В оперштабе отметили, что подобные сообщения в мессенджерах являются ложью.

Однако самоизоляцию в регионе продлили до 4 января 2021 года, но только для лиц старше 65 лет.

Руководителям предприятий рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников-пенсионеров и тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

Также соблюдать коронавирусные ограничения призвала председатель комитета по туризму в Саратовской области Виктория Бородянская. На пресс-конференции в «Комсомольской правде» — Саратов» она подчеркнула, что туробъекты региона готовы к условиям работы в период распространения COVID-19.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.