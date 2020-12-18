Трое мужчин и три женщины скончались от коронавируса в Саратовской области

Еще шесть человек в Саратовской области за сутки умерли от коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это трое мужчин и три женщины.

Все они страдали сопутствующими заболеваниями:

- мужчина 59 лет: бронхиальная астма и сахарный диабет;

- мужчина 65 лет: артериальная гипертензия и сахарный диабет;

- мужчина 81 года: ишемическая болезнь сердца и ожирение;

- женщина 57 лет: бронхиальная астма;

- женщина 61 года: артериальная гипертензия и сахарный диабет;

- женщина 65 лет: артериальная гипертензия и сахарный диабет.

Итого в регионе уже 340 смертей от коронавируса.

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