Трое мужчин и три женщины скончались от коронавируса в Саратовской области

Еще шесть человек в Саратовской области за сутки умерли от коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве здравоохранения, это трое мужчин и три женщины.
Все они страдали сопутствующими заболеваниями:
- мужчина 59 лет: бронхиальная астма и сахарный диабет;
- мужчина 65 лет: артериальная гипертензия и сахарный диабет;
- мужчина 81 года: ишемическая болезнь сердца и ожирение;
- женщина 57 лет: бронхиальная астма;
- женщина 61 года: артериальная гипертензия и сахарный диабет;
- женщина 65 лет: артериальная гипертензия и сахарный диабет.
Итого в регионе уже 340 смертей от коронавируса.
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