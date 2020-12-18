За сутки в Саратовской области от коронавируса выздоровели 343 пациента

За сутки от коронавируса выздоровело значительно больше людей, чем заразилось

По данным оперштаба, к утру 18 декабря в Саратовской области зафиксировано еще 262 новых заражения коронавирусом.

В лидерах по числу новых больных, традиционно, Саратов — 94, Энгельсский район — 28, Балаковский — 20, Петровский — десять случаев.

Все заболевшие — контактные лица.

У зараженных разные симптомы: пневмония у 149, с признаками ОРВИ — 102, с бессимптомным течением — 11 человек.

Больше всего больных среди лиц старше 60 лет – 91 человек, также много заражений среди 50-59 летних — 52 человека.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии составляет в Саратовской области 31 827 человек. Выздоровели 27 162 человека, за сутки — 343.

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