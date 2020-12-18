Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 4 января

В Саратовской области продлен режим самоизоляции.
Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, он продлится до 4 января.
Самоизоляция касается граждан старше 65 лет.
Также руководителям предприятий рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников этого возраста, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.
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