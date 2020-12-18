Режим самоизоляции в Саратовской области продлен до 4 января

В Саратовской области продлен режим самоизоляции.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, он продлится до 4 января.

Самоизоляция касается граждан старше 65 лет.

Также руководителям предприятий рекомендовано отправить на удаленную работу сотрудников этого возраста, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.