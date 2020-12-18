Виктория Бородянская: самый популярный отдых в Саратовской области — это горнолыжный курорт

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о зимнем отдыхе в регионе
Сегодня, 18 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о зимнем отдыхе в регионе.
- Самый популярный вид отдыха у нас — это горнолыжные курорты. Такие есть в четырех районах области — в Саратове, Вольске, Балаково и Хвалынске, — рассказала Бородянская.
Там есть снеговые пушки.
Она также упомянула про рыбалку и охоту.
В области есть 114 частных прудов. Также из 91 баз отдыха в регионе 51 работают круглый год. Кроме проживания, можно там арендовать бани и сауны, заняться лечебно-оздоровительными процедурами.
- В зимнем отдыхе и развлечениях закрываем потребность. Неважно, с детьми вы, корпоративно или одиночка, — отметила Бородянская
Поохотиться можно в 160 угодьях на площади 10 млн гектаров. Зимой ловят лосей, кабанов, оленей, косуль, зайцев, лис.
Также популярны зимой снегоходы, тюбинги, катания на лыжах.
- В области есть культурно-познавательные, гастрономические, экологические маршруты, — рассказала Бородянская.
Виктория Бородянская назвала популярные направления зимних развлечений
Она прорекламировала новый маршрут в Вольском районе: дегустация сыра, чаепитие, знакомство с куклами хозяина и козами.
Как и предыдущие годы, можно семьей поехать в питомник сибирских хаски, в конные клубы, таких в регионе шесть. Популярны также направления фототуризма для красивых сессий.
- Обязательно нужно соблюдать ограничения. Выбирая отдых, вы ответственны за то, кого вы на отдых везете. Наши туробъекты подготовлены к условиям работы в COVID-19, — подчеркнула председатель комитета по туризму.
Но при этом справку об отсутствии коронавируса требовать не будут.
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