Виктория Бородянская: самый популярный отдых в Саратовской области — это горнолыжный курорт

В пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о зимнем отдыхе в регионе

Сегодня, 18 декабря, в пресс-центре «Комсомольская правда» — Саратов» председатель комитета по туризму области Виктория Бородянская рассказала о зимнем отдыхе в регионе.

- Самый популярный вид отдыха у нас — это горнолыжные курорты. Такие есть в четырех районах области — в Саратове, Вольске, Балаково и Хвалынске, — рассказала Бородянская.

Там есть снеговые пушки.

Она также упомянула про рыбалку и охоту.

В области есть 114 частных прудов. Также из 91 баз отдыха в регионе 51 работают круглый год. Кроме проживания, можно там арендовать бани и сауны, заняться лечебно-оздоровительными процедурами.

- В зимнем отдыхе и развлечениях закрываем потребность. Неважно, с детьми вы, корпоративно или одиночка, — отметила Бородянская

Поохотиться можно в 160 угодьях на площади 10 млн гектаров. Зимой ловят лосей, кабанов, оленей, косуль, зайцев, лис.

Также популярны зимой снегоходы, тюбинги, катания на лыжах.

- В области есть культурно-познавательные, гастрономические, экологические маршруты, — рассказала Бородянская.

Виктория Бородянская назвала популярные направления зимних развлечений

Она прорекламировала новый маршрут в Вольском районе: дегустация сыра, чаепитие, знакомство с куклами хозяина и козами.

Как и предыдущие годы, можно семьей поехать в питомник сибирских хаски, в конные клубы, таких в регионе шесть. Популярны также направления фототуризма для красивых сессий.

- Обязательно нужно соблюдать ограничения. Выбирая отдых, вы ответственны за то, кого вы на отдых везете. Наши туробъекты подготовлены к условиям работы в COVID-19, — подчеркнула председатель комитета по туризму.

Но при этом справку об отсутствии коронавируса требовать не будут.

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