Саратовцев пугают фейками о закрытии магазинов

Закрывать магазины в Саратове не планируют Фото: Екатерина Семенова

В Саратовской области не планируется ограничивать работу магазинов и объектов сферы услуг.

Как сообщили «КП-Саратов» в оперативном штабе, сообщения, которые могут получать в разных мессенджерах жители области, о дополнительных мерах и закрытии торговых объектов, являются фейками.

- Я ответственно заявляю, что такие решения оперативным штабом при правительстве области не принимались и не рассматриваются. Информация обо всех мерах, которые определяются оперативным штабом, публикуются в телеграм-канале «СтопКоронавирус_Саратовская область». Прошу доверять только официальным источникам. Также информацию я размещаю в своем Instagram — вся работа оперштаба открыта и оперативно освещается в СМИ, — заявил председатель правительства Роман Бусаргин.

При этом похожие сообщения распространяются не только в Саратовской, но и других областях, например, Иркутской, Кировской, Ростовской, Нижегородской, Тульской, Псковской, Магаданской, Тюменской, Брянской, Астраханской.

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