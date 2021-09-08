Министр Петаев отреагировал на критику Володина и извинился перед жителями

Алексей Петаев

Министр транспорта и дорожного строительства Алексей Петаев извинился перед жителями и главами районов и признал свою ошибку. Речь идет о выделении финансирования на ремонт поселковых дорог в районах. Извинения Петаев поспешил принести после того, как с критикой в его адрес выступил Вячеслав Володин, которому на встрече в Саратовской области пожаловались жители Балтайского района.

Петаев пояснил, что министерством транспорта и дорожного хозяйства по поручению Председателя Правительства региона Романа Бусаргина ведется работа по подготовке нормативной базы о предоставлении субсидий на ремонт дорог в сельских населенных пунктах. Решение о выделении 10% областного дорожного фонда именно на эти цели было принято ранее губернатором.

- На одном из совещаний с главами муниципальных районов я рассказывал, что субсидии будут выделяться по численности жителей населенных пунктов – ориентировочно две тысячи рублей на одного человека. Признаю, что допустил со своей стороны ошибку в предварительных расчетах и назвал неверную цифру. Принципиально решено, что финансирование будет осуществляться исходя из трех тысяч рублей на одного жителя. На данный момент соглашения о выделении денежных средств не подписаны ни с одним муниципальным образованием.

Приношу жителям сельских населенных пунктов извинения за неполноту информации. Со стороны министерства будут приложены все усилия, чтобы сельские населенные пункты получили денежные средства в соответствии с решением губернатора в установленные сроки, - раскаялся Петаев.

- Если министр принимает такие решения обманным путем, его может ждать та же судьба, что и предыдущего министра транспорта, – сказал чуть ранее на встрече с жителями Балтая Володин.

Губернатор Радаев со своей стороны также поставил министра на место.