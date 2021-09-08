Радаев поставил на место Петаева: Ни один министр не имеет права принимать другие решения

Вячеслав Володин подверг критике министра транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области за недофинансирование строительства сельских дорог. Сегодня, 8 сентября, губернатор региона Валерий Радаев прокомментировал ситуацию.

- Ремонт дорог – наш приоритет в последние несколько лет. Работаем целенаправленно и планомерно, увеличиваем поток финансов в дорожный фонд, направляем средства в районы, в том числе отчисления от транспортного налога и акцизов. Со следующего года в районы области будут дополнительно получать 10 процентов средств от общего объема регионального дорожного фонда, — заявил Валерий Радаев.

Во время встречи Вячеслава Володина с жителями Балтая, они рассказали, что министр транспорта Алексей Петаев обещал при строительстве дорог рассчитывать по две тысячи рублей на жителя вместо положенных трех.

- Нужно четко разъяснить. С каждым муниципальным поселением будет заключено соглашение по дорожным работам, и в нем зафиксирована сумма: расчет три тысячи рублей на жителя. Этот показатель останется неизменным. Никакие министры не имеют право принимать другие решения, — рассказал губернатор Саратовской области.

Министр Петаев со своей стороны уже извинился за ошибку.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.