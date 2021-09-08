Вячеслав Володин напомнил саратовскому министру транспорта о судьбе его предшественника

Фото: Володин.Саратов

Вячеслав Володин посетил Балтай с рабочей поездкой. Жители подняли вопрос выделения финансирования на сельские дороги. Напомним, ранее было принято решение, что 10 процентов областного дорожного фонда пойдут на ремонт дорог в сельских поселениях. Из расчета три тысячи рублей на жителя. Информацию предоставил Телеграм-канал сторонников спикера Госдумы Володин.Саратов.

Жители Балтая пожаловались спикеру Госдумы, что министр транспорта и дорожного хозяйства региона Алексей Петаев направил не по три тысячи рублей, а по две.

Вячеслав Володин внес этот вопрос в повестку встречи с губернатором.

- Если министр принимает такие решения обманным путем, его может ждать та же судьба, что и предыдущего министра транспорта, – сообщил Володин, – Нужно заниматься сельскими дорогами и межрайонными, а не красоваться министру на федеральных трассах, — добавил спикер Госдумы, вероятно намекая, на недавний визит директора Федерального дорожного агентства Романа Новикова в Саратов.

Напомним, бывший министр транспорта и дорожного хозяйства Саратовской области был вынужден оставить свой пост после критики Вячеслава Володина.

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