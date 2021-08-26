Фото: КП-Саратов

Подрядчика театра оперы и балета в Саратове оштрафовали на 20 миллионов рублей. Об этом информирует прокуратура Фрунзенского района Саратова.

Установлено, в декабре 2020 года представитель ООО «Адепт Строй» передал сотруднику УФСБ России по Саратовской области 125 тысяч рублей в качестве задатка от взятки в размере шести миллионов. Встреча проходила в одном из кафе на проспекте Кирова. За эти деньги сотрудники ГКУ СО «Управление капитального строительства» должны были ускорить подписание с ООО «Адепт Строй» актов о приемке выполненных работ и других документов. Речь идет о проведенных в рамках госконтракта работах по реконструкции театра оперы и балета в Саратове.

Постановлением судьи ООО «Адепт Строй» признано виновным в, компании назначен штраф в размере 20 миллионов рублей.

Напомним, ранее власти неоднократно критиковали темпы работ в театре оперы и балета.

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