Театр оперы и балета в Саратове перестраивают с фундамента

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Директор академического театра оперы и балета в Саратове Алексей Комаров рассказал о работах по реставрации здания. Сейчас работы на объекте идут вовсю, проводится обследование несущих конструкций здания с привлечением специалистов из проектных учреждений Санкт-Петербурга и Саранска.

- Сейчас отчетливо видно, какая часть здания демонтируется и будет воссоздана в первоначальном виде. Тяжело наблюдать сегодняшнюю картину, но видя, как при демонтаже легко на части рассыпается кирпичная кладка, понимаешь, что ремонт — своевременный, — подчеркнул он.

В рамках проекта по сохранению этого объекта культурного наследия работы проводит ООО «Адепт Строй» (Москва).

- Задействованы свыше 100 специалистов. Сейчас завершается разборка аварийной части театра для возведения нового фундамента, замены аварийных конструкций и колонн. Затем начнутся работы по воссозданию демонтированных участков, ведутся укрепительные работы по всему зданию, замена кровли, реставрация, — отметил руководитель проектной организации Константин Тимошенко.

Здание отапливается, зрительный зал подготовлен к реставрации. В декабре 2022 года это будет обновленное здание с современной начинкой, здесь заменят технологическое и сценическое оборудование.

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