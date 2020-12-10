Возбуждено уголовное дело о коррупции при реконструкции театра оперы и балета в Саратове

Задержание подозреваемого в попытке подкупа сотрудника УФСБ. Кадр из оперативного видео

В Саратове возбуждено уголовное дело о даче особо крупной взятки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, задержан подозреваемый – представитель коммерческой организации.

По версии следствия, вечером 3 декабря он в кафе на проспекте Кирова передал 125 тыс. рублей сотруднику УФСБ. Это была первая часть от общей суммы в 6 млн рублей.

Известно, что фирма занималась реконструкцией одного из саратовских зданий, средства предназначались за содействие в подписании актов выполненных работ Управлением капитального строительства.

Сотрудник УФСБ отказался от денег, а мужчина был задержан его коллегами.

Сейчас гражданину предъявлено обвинение, он признался и был отправлен под домашний арест.

Расследование продолжается.

По данным нашего издания, речь может идти, предположительно, о реконструкции театра оперы и балета в Саратове.

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