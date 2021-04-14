Радаев раскритиковал темпы реконструкции театра оперы и балета в Саратове

Губернатор Саратовской области раскритиковал темпы работ по реконструкции театра оперы и балета.

- 30 человек работает на таком ответственном объекте. Пока складывается впечатление, что не живой объект, — высказал претензии губернатор заказчику и министерству культуры.

По его словам, за работами в центре города каждый день наблюдают люди.

- Выводы делайте или я буду по вам выводы делать, — заявил Радаев.

Сейчас на объекте закончен нижний этап бетонирования, идет заливка плиты, после этого будут переходить к установлению монолитного каркаса и кирпичной кладке. По плану, к сентябрю каркас будет готов.

Напомним, реконструкция должна завершиться до конца 2022 года. Сейчас театр располагается в другом здании — в ДК «Тантал» на 2-й Дачной.

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