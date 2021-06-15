Губернатор потребовал ускорения реконструкции театра оперы и балета в Саратове

Реконструкция театра оперы и балета Фото: Дарья Вострикова

Губернатор Саратовской области Валерий Радаев сегодня, 15 июня, провел совещание на тему реконструкции театра оперы и балета.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе главы региона, Радаев оказался недоволен темпами работ и отставанием от графика и потребовал активизировать работы.

Губернатор Валерий Радаев провел совещание на тему реконструкции театра Фото: Пресс-служба губернатора Саратовской области

Председатель областного комитета по реализации инвестпроектов Роман Карякин рассказал, что сейчас реконструкцией занимаются порядка 50 человек. Выявили также трудности в месте сопряжения старой части театра и пристройки. Требуется дополнительная экспертиза.

Кроме того, губернатор раскритиковал зампреда Александра Соловьева, заказчика — комитет по реализации инвестпроектов, областной Минстрой, директора театра за организацию хода реконструкции.

- Темпы — абсолютно не соответствуют объемам. Финансирование есть. На объекте можно выстроить работу на участках, которые не находится в зоне экспертизы. Строительство пристройки не ведётся, низкие объемы на кровле, в подвальной части театра. Должна быть приоритетность работ. Помните об ответственности за объект, который ждут творческие коллективы, зрители, — заявил Валерий Радаев.

Напомним, реконструкция ведется в рамках нацпроекта «Культура», инициированного Президентом России Владимиром Путиным. Стоимость реконструкции составляет 1,6 млрд рублей.

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