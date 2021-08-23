В Саратове перерытые улицы закрыли движение четырех троллейбусных маршрутов

"Адмиралы" могли бы выручить саратовцев в случаях с объездом мест работ коммунальщиков

В Саратове вскрышные работы коммунальщиков уже несколько дней блокируют движение общественного электротранспорта.

Работы на улице Чернышевского, между Новоузенской и 2-й Садовой перекрыли улицу с 20 августа. Из -за этого прекратили работу маршруты троллейбусов №№4 и 15 и до сих пор ее не возобновили.

В «Т-Плюс», которая ведет работы на этих участках, сообщили «КП-Саратов», что для замены 300 метров внутриквартальных теплосетей, по концессионному соглашению, с администрацией города, с 23 августа по 15 сентября закрыто движение по улице Чернышевского между Шелковичной и 2-й Садовой.

На все это время работа троллейбусов № 4 и 15 также прекращена.

Из-за опасного для транспорта котлована остается закрытым проезд по Шелковичной, между Хользунова и 2-м Камышинским проездом. Поэтому не ходят троллейбусы №3 и 16.

Водители вынуждено отправлены в отпуска за свой счет. Открыть движение должны 25 августа.

Если в случае с первыми двумя маршрутами можно воспользоваться иными видами транспорта, то у троллейбусов №3 и 16 дублирующих автобусных маршрутов нет, они были отменены несколько месяцев назад.

Это вызывает логичное негодование саратовцев, особенно пожилых, которые вынуждены передвигаться по жаре пешком, и не могут воспользоваться проездными.

Количество троллейбусов на маршруте №2 приводит к интервалу в их движении до 40-50 минут.

Саратовцы удивляются, почему на линии, где невозможно движение обычного электротранспорта не выпускают «Адмиралы» с запасом автономного хода.

Напомним, благодаря инициативе Вячеслава Володина, город уже получил в этом году 24 новых троллейбуса «Адмирал». На маршруте №5 используются только 12 из них.