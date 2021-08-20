Перекрыто движение на Чернышевского: троллейбусы не ходят до вечера

Сегодня, 20 августа, в Саратове будет закрыто движение по оживленной магистрали: ведутся работы на улице Чернышевского.

Идут плановые работы на тепловых сетях. Перекрываются следующие улицы:

Чернышевского, между Новоузенской и 2-й Садовой. Прекращено движение троллейбусов № 4 и № 15. Срок завершения работ ориентировочно до 17:00 завтра, 21 августа.

С 20:00, на пересечении улиц Московская и Степана Разина. Прекращается движение троллейбусов № 1, № 10, № 25, № 109. Срок завершения работ назначен на 20:00 на 23 августа.

Завтра, с 21 августа, также на пересечении улиц Чернышевского и Радищева с 10.00 прекращается движение троллейбуса № 2а. Срок завершения работ назначен на 20:00 послезавтра, 22 августа.

На месте ремонта должны быть выставлены предупреждающие знаки и ограждения, о чем информирует Саратовский филиал «Т Плюс».

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