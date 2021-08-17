До 24 августа закрывается движение на Шелковичной

Сегодня, 17 августа, закрывается движение по Шелковичной в Саратове. Об этом информирует саратовский филиал «Т Плюс», проводящий плановые работы.
На время ремонта тепловых сетей прекращается движение транспорта по улице Шелковичная между улицей Хользунова и 2-м Камышинским проездом.
Завершить работы коммунальщики планируют к до 24 августа.
На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики приносят извинения за принесенные жителям неудобства.
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