До 24 августа закрывается движение на Шелковичной

Сегодня, 17 августа, закрывается движение по Шелковичной в Саратове. Об этом информирует саратовский филиал «Т Плюс», проводящий плановые работы.

На время ремонта тепловых сетей прекращается движение транспорта по улице Шелковичная между улицей Хользунова и 2-м Камышинским проездом.

Завершить работы коммунальщики планируют к до 24 августа.

На месте ремонта будут выставлены предупреждающие знаки и ограждения. Энергетики приносят извинения за принесенные жителям неудобства.

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