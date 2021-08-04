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Происшествия4 августа 2021 10:17

Ураган в Петровском районе сорвал крыши и разбил окна в школе

В муниципалитете прошли две волны непогоды
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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Фото из Facebook Дениса Фадеева

Фото из Facebook Дениса Фадеева

По Петровскому району вчера, 3 августа, прошелся ураган. Об этом рассказал в своём Facebook глава муниципалитета Денис Фадеев.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Чиновник пишет, что первой волной сорвало кровли нескольких зданий, около 310 квадратных метров, в селе Новозахаркино. В местной школе выбило несколько окон. 30 квадратных метров шифера сорвало с крыши местного дома культуры. Также непогода повредила кровлю клуба в поселке Мирный.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Когда район накрыла вторая волна урагана, там ввели режим повышенной готовности.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Фото из Facebook Дениса Фадеева

- Все вопросы, связанные с оперативным устранением последствий урагана, взяты на личный контроль, - пишет Фадеев, отметив, что сведения о других повреждениях уточняются.

Напомним, региональный гидрометцентр вчера предупреждал о ветре 30 метров в секунду, а губернатор Валерий Радаев поручил главам районов и экстренным службам быть готовыми к устранению последствий. В селе Смеловка Энгельсского района прошла песчаная буря, похожее явление отмечалось и в Саратове. С утра ТАСС писал о возможном в ПФО торнадо.

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