Ураган в Петровском районе сорвал крыши и разбил окна в школе

Фото из Facebook Дениса Фадеева

По Петровскому району вчера, 3 августа, прошелся ураган. Об этом рассказал в своём Facebook глава муниципалитета Денис Фадеев.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Чиновник пишет, что первой волной сорвало кровли нескольких зданий, около 310 квадратных метров, в селе Новозахаркино. В местной школе выбило несколько окон. 30 квадратных метров шифера сорвало с крыши местного дома культуры. Также непогода повредила кровлю клуба в поселке Мирный.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

Когда район накрыла вторая волна урагана, там ввели режим повышенной готовности.

Фото из Facebook Дениса Фадеева

- Все вопросы, связанные с оперативным устранением последствий урагана, взяты на личный контроль, - пишет Фадеев, отметив, что сведения о других повреждениях уточняются.

Напомним, региональный гидрометцентр вчера предупреждал о ветре 30 метров в секунду, а губернатор Валерий Радаев поручил главам районов и экстренным службам быть готовыми к устранению последствий. В селе Смеловка Энгельсского района прошла песчаная буря, похожее явление отмечалось и в Саратове. С утра ТАСС писал о возможном в ПФО торнадо.

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