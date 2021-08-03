Петровску придется вернуть выделенные на невыполненные проекты федеральные деньги

Спикер Государственной Думы Вячеслав Володин раскритиковал власти Петровска Саратовской области. Дело в том, что местные чиновники срывают три федеральных программы. Об этом пишут сторонника политика в своём Telegram-канале.

В сообщении говорится, что выполнение программ практически на нуле, в то время как должны быть реализованы уже на 70%. Если в сентябре сдать объекты не удастся, городу придется вернуть федеральное финансирование.

Также глава нижней палаты парламента обратил внимание на не лучшее состояние местной больницы – её окружили частные клиники:

- Вы опережаете только по количеству частных клиник, больниц Саратов. Но это опять о чем говорит: с людей деньги собираете, а свою больницу в запустение привели. В хирургии потолок проваливается. Врачей не хватает. Все развалили, но только вопрос: от этого людям-то будет лучше или хуже? А у нас с вами никто не отменял норму конституции — бесплатное здравоохранение. В следующий раз пойдем в больницу, - сказал Володин, отметив, что в Петровск необходимо отправить регионального министра здравоохранения Олега Костина.

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