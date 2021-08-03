Сегодня, 3 августа, ТАСС со слов ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца пишет о вероятности возникновения торнадо в ПФО.

Специалист гидрометцентра Саратовской области Лариса Васильева рассказала корреспонденту «КП-Саратов» о том, что смерч – редкое для региона явление. По её словам, такие инциденты фиксируются обычно постфактум со слов очевидцев. Подобные происшествия, как правило, возникают на верху волн, имеют небольшую площадь и длятся недолго.

Тем не менее, согласно прогнозу на неделю, сегодня во второй половине для по области пройдет атмосферный фронт, который принесет ливни, грозы и шквалистые усиления ветра до 15-20 метров в секунду. Также вчера о желтом уровне опасности предупреждало региональное МЧС.

- Нам и без торнадо крыши сносит, ветви деревьев падают на линии электропередачи, - отметила Васильева.

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