Торнадо в Саратовской области не было, но были песчаные бури

Фото из Смеловки выложили в сеть

Вчера, 3 августа, вечером в Саратовскую область пришла непогода. Хоть и предсказанного Москвой торнадо не было, но по региону прошлись песчаные бури.

Напомним, неприятные метеорологические явления ожидались – гидрометцентр сообщал о ветре 30 метров в секунду, а губернатор Валерий Радаев поручил главам районов и экстренным службам быть готовыми к устранению последствий.

В соцсеть выложили фотографии, на которых запечатлена песчаная буря в селе Смеловка Энгельсского района. Похожее явление наблюдалось и в Саратове – ветер поднял с дорог пыль, которая очень неприятно лезла в глаза, рот и нос. По улицам носило пластиковые бутылки и другие не очень тяжелые предметы.

Также в саратовском аэропорту «Гагарин» задержали два рейса в Москву. В пресс-службе воздушной гавани уточнили, что это не связано с непогодой.

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