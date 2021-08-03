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Происшествия3 августа 2021 12:39

На Саратовскую область в ближайшие часы обрушится шквал

Все ответственные службы переведены в режим повышенной готовности
Источник:kp.ru
КомментироватьОставить комментарий(0)
Шквал будет достаточно сильным, чтобы выдергивать деревья и сносить крыши домов

Шквал будет достаточно сильным, чтобы выдергивать деревья и сносить крыши домов

На территории Саратовской области в ближайшие часы прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Это явление будет локальным, в отдельных районах. Скорость ветра будет достигать 17-20 метров в секунду.

Губернатор Валерий Радаев поручил всем ответственным службам мобилизоваться и перейти в режим повышенной готовности.

- Перед главами районов поставлена задача в случае необходимости оперативно принять меры по устранению последствий непогоды и оказать помощь жителям, - сообщили в пресс-службе главы региона.