На Саратовскую область в ближайшие часы обрушится шквал

Шквал будет достаточно сильным, чтобы выдергивать деревья и сносить крыши домов

На территории Саратовской области в ближайшие часы прогнозируется шквалистое усиление ветра.

Это явление будет локальным, в отдельных районах. Скорость ветра будет достигать 17-20 метров в секунду.

Губернатор Валерий Радаев поручил всем ответственным службам мобилизоваться и перейти в режим повышенной готовности.

- Перед главами районов поставлена задача в случае необходимости оперативно принять меры по устранению последствий непогоды и оказать помощь жителям, - сообщили в пресс-службе главы региона.