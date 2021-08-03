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Общество3 августа 2021 11:05

Саратовские чиновники создали рабочую группу по спасению растений

Об этом сообщил Роман Бусаргин
Дарья ВасенинаДарья Васенина
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При правительстве Саратовской области создали рабочую группу по вопросам экологического оздоровления. Об этом пишет в своём Telegram-канале председатель правительства Роман Бусаргин.

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

- Вопрос экологического благополучия для нашей территории крайне важен. Мы гордимся нашими природными богатствами – от реки Волги до Кумысной поляны. Наша задача – сохранить и приумножить это наследие, - пишет Бусаргин.

Также чиновник отметил актуальность благоустройства общественных пространств, где идет высадка и замена растений. Напомним, в Саратове горожане обеспокоены засыханием деревьев на проспекте Кирова и Бабушкином взвозе. Администрация регулярно обещает заменять их, но зачастую всё остается по-прежнему или даже становится хуже.

В состав рабочей группы вошли чиновники, экологи, ученые ВУЗов и общественники.

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

Фото из Telegram-канала Романа Бусаргина

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