Саратовцы обеспокоены погибающими деревьями на проспекте Кирова

На проспекте Кирова засыхают деревья Фото: Екатерина Семенова

Жители Саратова сильно обеспокоены состоянием деревьев в центре города. Сохнут как новые саженцы, так и старые деревья.

На некоторых деревьях почти нет листвы Фото: Екатерина Семенова

Горожане прислали в редакцию «КП-Саратов» фотографии с проспекта Кирова. На снимках видно, что по всей улице погибают деревья – они засыхают, на многих практически нет листвы.

На всем протяженнии проспекта Кирова сохнут недавно высаженные деревья Фото: Екатерина Семенова

Напомним, не так давно в соцсети поднимался вопрос о засыхающих саженцах на Бабушкином взвозе. Тогда в мэрии пообещали проверить растения и заменить погибшие, но спустя несколько недель ситуация только усугубилась – погибли ещё несколько деревьев. После этого чиновники вновь пообещали разобраться в ситуации, прислав нам идентичный предыдущему ответ.

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