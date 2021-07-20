Саратовцы обеспокоены погибающими деревьями на проспекте Кирова

На проспекте Кирова засыхают деревья
Фото: Екатерина Семенова
Жители Саратова сильно обеспокоены состоянием деревьев в центре города. Сохнут как новые саженцы, так и старые деревья.
На некоторых деревьях почти нет листвы
Фото: Екатерина Семенова
Горожане прислали в редакцию «КП-Саратов» фотографии с проспекта Кирова. На снимках видно, что по всей улице погибают деревья – они засыхают, на многих практически нет листвы.
На всем протяженнии проспекта Кирова сохнут недавно высаженные деревья
Фото: Екатерина Семенова
Напомним, не так давно в соцсети поднимался вопрос о засыхающих саженцах на Бабушкином взвозе. Тогда в мэрии пообещали проверить растения и заменить погибшие, но спустя несколько недель ситуация только усугубилась – погибли ещё несколько деревьев. После этого чиновники вновь пообещали разобраться в ситуации, прислав нам идентичный предыдущему ответ.
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