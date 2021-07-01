Саратовская мэрия не сдержала обещание спасти деревья на Бабушкином взвозе

Фото из соцсети

Сегодня в одном из саратовских сообществ в соцсети горожанин Артем Лабунский посетовал на неисполнение обещания администрации.

Напомним, ранее Артем уже писал в соцсети о проблеме с деревьями на Бабушкином взвозе. Тогда саратовец поделился фотографиями погибающих дубов. На тот момент засох только один из саженцев. На сегодняшний день, пишет горожанин, ещё три.

Фото из соцсети

На предыдущий пост администрация Саратова ответила, что специалисты мэрии осмотрят деревья и, в случае, если найдутся засохшие, заменят их:

- Четвертый, засохший еще месяц назад, вопреки обещаниям администрации в СМИ, заменен не был. К концу первого месяца лета остается лишь половина (4 из 8) еле живых палок, - пишет Артем Лабунский.

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