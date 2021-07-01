Саратовские чиновники два раза прислали один и тот же ответ на просьбу спасти деревья

Администрация Волжского района Саратова отреагировала на сегодняшнюю публикацию «КП-Саратов». Мы писали о возмущении горожанина, которому мэрия пообещала заменить засохший на Бабушкином взвозе саженец.

Сегодня молодой человек уже во второй раз опубликовал фотографии погибающих в центре города дубов. Теперь засохли ещё три саженца.

Чиновники ответили на новость «Комсомолки» и дали до слова повторяющееся обещание:

- Администрация Волжского района муниципального образования «Город Саратов» сообщает, что специализированной организацией будет проведено обследование зеленых насаждений, расположенных по улице Бабушкин Взвоз. В случае обнаружения признаков нежизнеспособности саженцев, будет рассмотрен вопрос о замене зеленых насаждений в осенний период.

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