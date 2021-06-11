Кладбище деревьев: саратовцы возмущены засыхающими в центре города саженцами

Саратовцы возмущены ситуацией с зеленью в городе

На днях в сообществе в соцсети разместили фотографии засохших саженцев в центре Саратова.

Недавно высаженные деревья уже погибли

- Посаженный на Бабушкином взвозе крупномер засох за месяц после посадки. Еще один на подходе. Полив за их короткую жизнь производился только строительным мусором, — пишет Артем Лабунский.

В комментариях саратовцы обращают внимание на аналогичные случаи:

- На проспекте половина деревьев мертвые. Зато травку высадили аккуратно под ними, — пишет Вадим Туватин.

- Вы еще кладбище деревьев на Лисина не видели. Сейчас земелька просохнет после дождей, и остальные «всаженцы» загнутся. Можно осваивать вечно. Писал в «Дорстрой» — ноль реакции, — рассказывает Дмитрий Аркадьев-Берлин.

В соцсетях горожане высказали недовольство погибшими деревьями

- Вот хапуги административные сначала рубят хорошие деревья, потом по 20 раз сажают на их место неприживающиеся саженцы, — возмущается Арина Митченко.

Также на пост ответила городская администрация. Чиновники пишут:

«Специализированной организацией будет проведено обследование зеленых насаждений, расположенных по улице Бабушкин Взвоз. В случае обнаружения признаков нежизнеспособности саженцев, будет рассмотрен вопрос о замене зеленых насаждений».

Напомним, 8 июня мы писали о срубке девяти вековых дубов в городском парке. Вместо них высадили 23 трехметровых черешчатых дуба.

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