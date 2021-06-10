Администрация Саратова подтвердила незаконность установки батутов в Солнечном-2

Батуты на протяжении месяца работали без разрешения

Администрация Саратова ответила руководителю рабочей группы областной общественной палаты Татьяне Никитиной. Общественница обратила внимание на незаконно установленные и опасные батуты в микрорайоне Солнечный-2.

Напомним, после произошедшего 30 мая в Барнауле инцидента, когда две девочки из-за сильного ветра «улетели» с батутов на трамвайные пути, российская общественность обратила внимание на опасные аттракционы. Глава Саратова Михаил Исаев начал проверки батутов по всему городу, а 31 мая глава Кировского района подписал разрешение на работу одного из них на бульваре Мюфке.

Именно этот батут вызвал особенное возмущение общественности. Оказалось, до подписания разрешения он месяц работал без него. Местные жители были крайне недовольны шумом и грязью от аттракциона.

Члены ОП провели проверку и написали обращение к мэру и прокурору с просьбой разобраться в ситуации. 3 июня администрация Кировского района разослала по редакциям СМИ комментарий, в котором не было отвечено ни на один вопрос общественников. В тот же день вышеописанный батут был убран.

Позавчера, 8 июня, Никитина выложила в своем Инстаграм фото, на котором запечатлены четыре новых батута, установленных на бульваре Мюфке.

Под одним из постов общественницы мэрия разместила комментарий. Чиновники пишут, что до 31 мая ни один батут в Саратове не мог работать на законных основаниях:

- Период размещения аттракционов: 01.06.2021-31.08.2021 года. В период с 30.04.21 до 31.05.21 администрация района санкций на функционирование данных объектов не предоставляла ни одному из хозяйствующих субъектов.

Тем не менее, батут на Мюфке стоял ещё 30 апреля. В администрации уточнили, что после проведения проверки «контролирующими органами» станет известно, кто и в каком виде ответит за произошедшее.

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