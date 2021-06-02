Общественники: Батуты в Саратове работают без разрешений и смертельно опасны

Опасные батуты работают, порой, и без разрешений

Общественники заявляют, что батуты в Саратове размещаются без разрешений.

Об этом рассказала руководитель рабочей группы областной Общественной палаты Татьяна Никитина. Она в своем Инстаграм выложила пост, в котором напоминает, что после инцидента в Барнауле 30 мая, где серьезно пострадали две маленькие девочки, глава Саратова распорядился проверить все батуты в городе. А и. о. главы Кировского района города подписал распоряжение о согласовании батута на бульваре имени Мюфке в Солнечном-2 31 мая. При этом, по словам очевидцев, этот аттракцион стоит там уже больше месяца.

- Суток не прошло после трагедии в Барнауле! Неужто за эти неполные сутки была проведена техническая проверка батута? Не верю! — написала Никитина на своей странице.

Она рассказала, что вместе с членами Общественной палаты области и города, депутатом гордумы провели совещание на бульваре Мюфке.

Выяснилось, что батут там установлен в 5 метрах от дороги по улице Тархова. Хотя по правилам их нельзя ставить вблизи автотрасс. Причем он просто прикреплен шайбами на саморезах к плитке.

- Первый же сильный ветер — и дети вылетят на дорогу, — утверждает Никитина.

Батут прикреплен шайбами на саморезах к плитке

В Общественный совет микрорайона Солнечный-2 обратилась местная жительница, рассказавшая, что от моторов этих аттракционов доносится шум до жилых домов в позднее время, ведь они работают с 10:00 до 21:30. А у людей летом открыты окна. Из-за этого покоя нет ни пожилым людям, ни детям.

Аттракционы стоят возле домов и создают шум местным жителям

Стоит отметить, что цена у такого смертельно опасного аттракциона — 150 рублей за 10 минут и 300 рублей за полчаса.

- Батуты все в заплатках и очень грязные, — утверждают местные жители.

Родители отдают деньги за опасное развлечение детей

Вчера, 1 июня, чиновники Ленинского и Фрунзенского районов провели рейд по местам аттракционов.

Оказалось, что в сквере Победы есть недобросовестные индивидуальные предприниматели, которые работают без документов. Так же, как и в Детском парке, где у владельцев батутов просто не оказалось разрешений на их размещение. По данному факту составлен административный протокол за самовольное занятие земельного участка, сообщает пресс-служба мэрии.

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