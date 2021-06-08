Опасные батуты: после демонтажа одного установили четыре новых

Четыре новых батута установили на бульваре Мюфке

Сегодня, 8 июня, стало известно об установке четырех новых батутов в саратовском микрорайоне Солнечный-2.

Напомним, после произошедшей в Барнауле 30 мая трагедии, когда две девочки из-за сильного ветра «улетели» с батутов на трамвайные пути, российская общественность обратила внимание на опасные аттракционы. Мэр Саратова Михаил Исаев инициировал проверки батутов по всему городу, а 31 мая глава Кировского района подписал разрешение на работу одного из них на бульваре Мюфке. Именно этот батут вызвал особенное возмущение общественности. Оказалось, до подписания разрешения он месяц работал без него, а местные жители были крайне недовольны шумом и грязью от аттракциона. Члены ОП провели проверку батута и написали обращение к мэру и прокурору с просьбой разобраться в ситуации. 3 июня администрация Кировского района разослала по редакциям СМИ комментарий, в котором не было отвечено ни на один вопрос общественников. В тот же день вышеописанный батут был убран.

Новый виток батутной истории осветила в своем Инстаграм руководитель рабочей группы областной общественной палаты Татьяна Никитина. Она пишет, что на бульваре Мюфке установили ещё четыре новых батута:

- Кто? На каком правовом основании? Почему без согласования с Общественным советом и жителями микрорайона? — возмущается общественница и отмечает, что при установке батутов была повреждена тротуарная плитка.

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