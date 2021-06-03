В Саратове будут судить бомжа за смертельное избиение женщины в коллекторе

Мужчину будут судить по обвинению в причинении смертельных травм сожительнице Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Кировском районе Саратова будут судить 52-летнего мужчину по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что повлекло смерть человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в Следственном комитете, свою вину мужчина признал и раскаялся. Ранее он уже был судим.

По версии следствия, он и его будущая жертва, 32-летняя женщина, не имели собственного жилья и поселились в коллекторе теплотрассы возле дома №7 по Технической. Так как дама имела пристрастие к гулянкам, то сожители начали ссориться, и 1 апреля мужчина начал ее избивать.

Трагедия разыгралась в коллекторе теплотрассы Фото: СУ СКР по Саратовской области

Установлено, что он несколько раз ударил руками по лицу, голове и спине, а потом ушел из коллектора. Днем 2 апреля он вернулся и обнаружил женщину мертвой. О случившемся мужчина рассказал прохожей, которая и вызвала полицию через единый номер 112.

Причиной смерти пострадавшей стала тупая травма головы и отек мозга. Дело направлено в суд.

Свою вину мужчина признал и раскаялся Фото: СУ СКР по Саратовской области

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