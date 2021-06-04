Опасные батуты: чиновники не ответили на заданные им вопросы

Батут на бульваре Мюфке начали убирать Фото: Александр Уриевский

Администрация Кировского района Саратова отреагировала на публикации «КП-Саратов» про опасные батуты.

Напомним, после произошедшей 30 мая в Барнауле трагедии, когда две маленькие девочки «улетели» с батута на трамвайные пути, обеспокоенная общественность обратила внимание на опасные аттракционы.

Затем мэр Саратова Михаил Исаев распорядился проверить все батуты города, а уже на следующий день, 31-го числа, и. о. главы Кировского района подписал разрешение на работу батута, расположенного на бульваре Мюфке в микрорайоне Солнечный-2.

Руководитель рабочей группы областной Общественной палаты Татьяна Никитина вместе с коллегами из ОП и депутатом гордумы провела проверку батута на Мюфке. Оказалось, аттракцион не только работал около месяца без разрешения, но и немало беспокоил местных жителей. Саратовцы жалуются на шум, грязь и потенциальную опасность для детей — утверждают, что батут весь в заплатках, расположен рядом с оживленной проезжей частью, а крепления держатся на честном слове и не выдержат сильного ветра.

На следующий день членами ОП и депутатом гордумы было подписано открытое обращение к мэру и городскому прокурору. Общественники требуют провести проверку батута в Солнечном-2 и дать правовую оценку действиям чиновников Кировского района.

Вчера вечером, 3 июня, администрация Кировского района разослала комментарий, в котором не дала никаких разъяснений. Вместо этого чиновники рассказали, что отбор аттракционов на установку в городе проходил с 18 марта по 21 мая, а работать они должны были начать 1 июня (закончат — 31 августа). Уточнили, что все они должны соответствовать требованиям безопасности, противопожарным нормам, ГОСТам и так далее. Также сообщили, что 1 июня сотрудники полиции и администрации Кировского района провели «выездное мероприятие с целью проверки, профилактики и усиления мер безопасности на данных объектах». Почему объект на Мюфке работал с начала апреля и кто давал на это разрешение — ответа от чиновников нет.

Кстати, ранее по итогам проверки выяснилось, что у аттракционов в Детском парке вообще нет разрешений, даже сделанных задним числом.

Как убедился корреспондент «КП-Саратов», уже вечером 3 июня опасный батут на бульваре Мюфке начали убирать.

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