Напавший на врача скорой в Саратове отпущен из полиции

Напавшего на медиков «скорой помощи» молодого человека отпустили из полиции.

Напомним, 5 июня в 4 утра 22-летний саратовец кинулся с кулаками на приехавших на вызов врача и фельдшера. Парень был пьян. Медики получили травмы средней тяжести. На место происшествия выезжали сотрудники полиции.

64-летняя врач уже подала заявление на пациента. Как сообщила глава пресс-службы регионального ГУ МВД Анастасия Захарова, на данный момент молодого человека отпустили из отделения. Ведется проверка.

Напомним, 6 мая также пьяный житель Ленинского района Саратова напал на сотрудниц «скорой помощи». В 2020 году тоже были аналогичные случаи: 19 августа мужчина сломал нос и зуб девушке-фельдшеру, а 20 августа на врачей бросился сын пациентки.

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