Пострадавшая в аварии с полицейским фельдшер «скорой» выписана из больницы

ДТП произошло на одном из самых оживленных перекрестков Саратова

Выписан последний пострадавший после ДТП 23 января в Саратове, когда на перекрестке Кутякова и Астраханской автомобиль полиции перевернул машину скорой помощи. Днем возле ТЦ «Триумф Молл» в автомобиль «скорой», которая везла пациента в реанимацию, врезалась служебная «Лада Гранта» уполномоченного полиции.

Как рассказали корреспонденту «КП-Саратов» в региональном минздраве, пострадавшая в аварии женщина-фельдшер «скорой» выписана из больницы. Туда она поступила в состоянии средней степени тяжести — автомобиль с медиками и пациентом перевернулся несколько раз, после того как в него влетела машина полиции.

- В данный момент она на больничном, продолжает лечение амбулаторно, активно идет на поправку, — уточнили в Минздраве.

Также после оказания первой помощи практически сразу из больницы была выписана супруга пациента, которого везла скорая.

Напомним, пациент «скорой» позже скончался в больнице. Бригада медиков со спецсигналами везла его в больницу с инфарктом миокарда, в момент ДТП ему проводили реанимацию. Мужчина выжил, его госпитализировала другая прибывшая на место аварии «скорая», но уже в больнице он скончался.

Проверка Следственного комитета еще не завершена

- По предварительной информации, служебная «Лада Гранта», за рулем которой находился сотрудник полиции, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами, — в региональном ГУ МВД продолжают проверку в отношении 39-летнего участкового уполномоченного, который был за рулем служебного авто.

Следственный комитет Саратовской области также организовал и продолжает проверку по этому ДТП. Как стало известно «КП-Саратов», уголовное дело пока не возбуждено. Смерть пациента наступила после аварии в больнице, ее причиной стало сердечное заболевание, а не травмы, полученные в ДТП. В этой части суровое наказание полицейскому, по-видимому, не грозит.

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