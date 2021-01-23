Попавший в ДТП на «скорой» в Саратове тяжелобольной пациент умер

В ДТП «скорой» и полиции погиб тяжелобольной пациент. Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

Пациент, который сегодня, 23 января, попал в ДТП в машине скорой помощи, умер.

- Бригада медиков со спецсигналами везла тяжелобольного пациента с инфарктом миокарда. В момент ДТП ему проводили реанимацию, — рассказал «КП-Саратов» советник министра здравоохранения области Александр Колоколов.

Мужчина выжил, его госпитализировала другая прибывшая на место аварии «скорая», но уже в больнице он скончался.

Кроме того, пострадала фельдшер. Ее отвезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Напомним, авария произошла на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская. В ГИБДД сообщили, что столкнулись «Лада Гранта» и машина скорой. По словам очевидцев, легковушка — полицейский автомобиль.

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