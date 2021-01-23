Полицейский ехал на зеленый сигнал светофора: В ГУ МВД начали проверку смертельного ДТП полиции и скорой

Смертельное ДТП с участием скорой и полиции

В ГУ МВД по Саратовской области сообщили, что по факту смертельного ДТП с участием полицейского будет назначена проверка.

В 11.30 на пересечении ул. Кутякова и Астраханской произошло столкновение двух транспортных средств – Лады Гранты (служебного автомобиля полиции) и машины скорой помощи.

В результате столкновения машина скорой помощи опрокинулась. Находившийс я в ней пациент, которому проводили реанимацию, погиб. В настоящее время на месте работают сотрудники ГИБДД, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

- По предварительной информации Лада Гранта, за рулем которого находился сотрудник полиции, двигалась на разрешающий сигнал светофора, автомобиль скорой медицинской помощи проезжал перекресток с включенными спецсигналами.

В настоящее время в отношении сотрудника полиции назначена служебная проверка, - рассказали "КП-Саратов" в ГУ МВД по региону.

За рулем полицейской машины находился участковый уполномоченный. 1981 года рождения, по данным полиции, он был трезв.