В Саратове столкнулись «Гранта» полиции и машина скорой помощи

Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»
В Кировском районе Саратова сегодня днем, 23 января, произошла авария около торгового центра «Триумф Молл», на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская.
- По предварительным данным, столкнулись «скорая» и «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
По словам очевидца Сергея Богданова, машина медиков перевернулась несколько раз.
- В связи с этим человек, которого перевозила скорая помощь, скончался на месте, — написал Сергей в группе «Саратов онлайн».
Судя по фото и видео свидетелей, «Лада Гранта» является машиной полиции.
Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»
Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.
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