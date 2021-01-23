В Саратове столкнулись «Гранта» полиции и машина скорой помощи

Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

В Кировском районе Саратова сегодня днем, 23 января, произошла авария около торгового центра «Триумф Молл», на перекрестке улиц Кутякова и Астраханская.

- По предварительным данным, столкнулись «скорая» и «Лада Гранта», — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

По словам очевидца Сергея Богданова, машина медиков перевернулась несколько раз.

- В связи с этим человек, которого перевозила скорая помощь, скончался на месте, — написал Сергей в группе «Саратов онлайн».

Судя по фото и видео свидетелей, «Лада Гранта» является машиной полиции.

Фото Сергея Богданова из группы «Саратов онлайн»

Обстоятельства аварии выясняются сотрудниками ГИБДД.

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