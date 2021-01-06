В СУ СКР по Саратовской области подтвердили информацию о том, что Александра Харлова погибла.Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, костные останки и части женской одежды девушки были найдены 20 ноября в овраге примерно в 2,7 км от села Хлебновка Балаковского района.Была начата генетическая экспертиза, которая позволила установить личность погибшей. Напомним, 21-летняя Александра Харлова пропала без вести 25 февраля 2020 года. Девушка гостила у подруги в дома на Саратовском шоссе, 72. около полуночи она вызвала такси, чтобы уехать домой в село Хлебновка. Девушка вышла в двор в ожидании машины, с тех пор она числилась пропавшей без вести.ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМПодписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями.Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.