В Саратовской области девушка пропала без вести после поездки на такси

27 Февр. 2020 2020-02-27T11:32:01+03:00

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В Балаковском районе Саратовской области объявлена в розыск 21-летняя девушка.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, Александра Харлова пропала без вести в ночь на 26 февраля.

Известно, что около полуночи девушка позвонила маме, рассказала, что едет на такси в село Хлебновка к ней домой, но после этого ее никто не видел. Телефонный номер Александры Харловой недоступен.

Полиция сообщает приметы пропавшей: на вид 20-21 год, рост 165–170 см, худощавого телосложения. На момент пропажи была одета в белую куртку с голубыми вставками, темно-синие джинсы и красные кеды. На обеих предплечьях имеются татуировки в виде скрипичного ключа, пяти круглых знаков и надписи «mom».

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ИСТОЧНИК KP.RU