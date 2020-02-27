В Саратовской области девушка пропала без вести после поездки на такси
В Балаковском районе Саратовской области объявлена в розыск 21-летняя девушка.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона, Александра Харлова пропала без вести в ночь на 26 февраля.
Известно, что около полуночи девушка позвонила маме, рассказала, что едет на такси в село Хлебновка к ней домой, но после этого ее никто не видел. Телефонный номер Александры Харловой недоступен.
Полиция сообщает приметы пропавшей: на вид 20-21 год, рост 165–170 см, худощавого телосложения. На момент пропажи была одета в белую куртку с голубыми вставками, темно-синие джинсы и красные кеды. На обеих предплечьях имеются татуировки в виде скрипичного ключа, пяти круглых знаков и надписи «mom».
.
ИСТОЧНИК KP.RU