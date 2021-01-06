Найдено тело пропавшей в феврале 2020 года в Балакове Саратовской области Александры Харловой.Об этом отряд «ЛизаАлерт» сообщил 1 января 2021 года в комментариях к посту о розыске.- Найдена, погибла. Выражаем искренние соболезнования родным и близким, — написали администраторы паблика в соцсети.Напомним, 21-летняя девушка пропала 26 февраля. Она собиралась уезжать от подруги из Балаково в село Хлебновка, вызвала такси, но у нее не хватило денег. Александра пошла пешком, после этого ее никто не видел.