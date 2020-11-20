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В овраге на поле житель Балаковского района нашел человеческие кости и одежду

Следователи выясняют личность погибшего
Екатерина СеменоваЕкатерина Семенова
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Тело человека было найдено в поле

Тело человека было найдено в поле

Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были обнаружены примерно в трех километрах от села Хлебновка.

Местный житель, возвращаясь домой, решил срезать путь и пройти по полю. В небольшом овраге он увидел кости и вызвал полицию.

Мужчина нашел труп, когда шел по полю у села Хлебновка

Мужчина нашел труп, когда шел по полю у села Хлебновка

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели останки, неподалеку были обнаружены также фрагменты одежды, предположительно, женской.

Пока кости не идентифицированы

Пока кости не идентифицированы

Фото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причина смерти.

Следователи начали проверку

Следователи начали проверку

Фото: СУ СКР по Саратовской области

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