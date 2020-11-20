В овраге на поле житель Балаковского района нашел человеческие кости и одежду

Тело человека было найдено в поле
Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балаковском районе Саратовской области найдены останки человека.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были обнаружены примерно в трех километрах от села Хлебновка.
Местный житель, возвращаясь домой, решил срезать путь и пройти по полю. В небольшом овраге он увидел кости и вызвал полицию.
Мужчина нашел труп, когда шел по полю у села Хлебновка
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Следователи осмотрели останки, неподалеку были обнаружены также фрагменты одежды, предположительно, женской.
Пока кости не идентифицированы
Фото: СУ СКР по Саратовской области
Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причина смерти.
Следователи начали проверку
Фото: СУ СКР по Саратовской области
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