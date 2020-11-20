В овраге на поле житель Балаковского района нашел человеческие кости и одежду

Тело человека было найдено в поле Фото: СУ СКР по Саратовской области

В Балаковском районе Саратовской области найдены останки человека.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, кости были обнаружены примерно в трех километрах от села Хлебновка.

Местный житель, возвращаясь домой, решил срезать путь и пройти по полю. В небольшом овраге он увидел кости и вызвал полицию.

Мужчина нашел труп, когда шел по полю у села Хлебновка Фото: СУ СКР по Саратовской области

Следователи осмотрели останки, неподалеку были обнаружены также фрагменты одежды, предположительно, женской.

Пока кости не идентифицированы Фото: СУ СКР по Саратовской области

Начата проверка, устанавливается личность погибшего и причина смерти.

Следователи начали проверку Фото: СУ СКР по Саратовской области

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