2020-04-03T09:21:46+03:00
Происшествия

Стали известны обстоятельства исчезновения Александры Харловой в Балакове

Таксист отказался везти девушку, и она пошла пешком
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Александра ХарловаАлександра Харлова
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В Саратовской области продолжается розыск 21-летней Александры Харловой.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, стали известны некоторые обстоятельства исчезновения девушки.

Следствие установило, что 25 февраля Александра Харлова гостила у подруги в доме №72 по Саратовскому шоссе в Балакове. Собравшись ехать домой к родителям в село Хлебновка, около полуночи она вызвала такси.

Когда машина прибыла, выяснилось, что у девушки нет с собой нужной суммы для оплаты. Поэтому таксист отказался выполнять заказ и уехал.

В последний раз Александру Харлову видели, когда она выходила из двора дома. С тех пор на связь с родственниками она не выходила, телефон отключен.

Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Приметы пропавшей: рост 165-170 см, худощавое телосложение. На момент пропажи была одета в белую куртку с голубыми вставками по плечам, темно-синие джинсы, красные кеды. При себе имелся телефон Samsung S8. Кроме того, у нее на предплечьях обеих рук сделаны татуировки: скрипичный ключ на левой и «МАМ» на правой.

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Сообщить подробности исчезновения Александры Харловой или о месте ее нахождения можно в СУ СКР Балакова на улице Академика Жука, 56а или по телефону 8 (845-3) 66-92-92.

ИСТОЧНИК KP.RU

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