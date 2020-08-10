Володин взял шефство над СГЭТ

Вячеслав Володин оосмотрел троллейбусы, 90% которых уже отслужили положенный срок

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин по итогам визита 10 августа в троллейбусное депо СГЭТ в Ленинском районе Саратова решил взять шефство над предприятием.

Пообщавшись с коллективом, он предложил городским властям именно сюда направить троллейбусы, которые поступят в Саратов из Москвы к сентябрю. Речь идет о еще 50 машинах, которые в столице отправляются в резерв из-за перевода всего столичного транспорта на электробусы.

Кроме этого, мэру Саратова предложено начать модернизацию троллейбусного хозяйства именно с этого депо, где обслуживается маршрут №5, самый протяженный в Саратове.

Также председатель ГД предложил руководству города и предприятия отказаться от сдельных зарплат на СГЭТ. Всем водителям установят фиксированную зарплату не менее 30 тысяч рублей.