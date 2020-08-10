Володин выбил Саратову еще 50 троллейбусов из Москвы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что договорился с мэрией Москвы о передаче еще 50 троллейбусов Саратову. Об этом спикер ГД рассказал на встрече с работниками СГЭТ в Ленинском депо.

- В Москве есть еще 200 троллейбусов, снятых с линий, еще 50 троллейбусов можно себе отобрать, нужно вам поехать и отобрать, что необходимо городу, чтобы заменить то, что уже не троллейбусом называться не может, - обратился он к мэру Исаеву и губернатору Радаеву, которые его сопровождают.

- В течение августа надо посмотреть долги предприятия, и зарплата должна быть не ниже 30 тысяч рублей. Здесь ответственность есть, и люди вернуться и пойдут на эту зарплату, - заметил спикер.

Непрофессиональная работа по подготовке заявки в правительстве области на новую технику в минтрансе РФ привело к тому, что Саратовская область оказалась на 30 месте, а получают в лизинг технику за 30% от стоимости только первые шесть.

- Надо на личный контроль ставить, кто подавал заявку – предложил губернатору Володин.