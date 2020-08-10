Володин саратовским властям: Вы специально разрушаете стратегическое предприятие?

Вячеслав Володин предложил местным властям прекратить уничтожение СГЭТ

Володин отметил, что 3 млрд рублей надо, чтобы новый электротранспорт закупить для «Саратовгорэлектротранспорта». Решать проблему будут поэтапно, сначала за счет транспорта из Москвы, потом за счет лизинговой программы.

- Вы специально разрушаете предприятие, стратегическое? Планомерное разрушение народного достояния, кто-то депо откусил, кто-то маршруты задублировал.

Депутаты в облдуме не должны сидеть, шары надувать, драки устраивать. Председатель получает пенсию в сто тысяч, замы у него – в 90 тысяч. Впереди планеты всей, выше, чем у депутатов Госдумы даже.

Надо не политику варить, а делом заниматься. Российская империя оставила нам здесь наследие. Советская – оставила, а сейчас что? Доедаем все, - высказал на встрече с работниками предприятия Володин претензии в адрес присутствовавших там руководителей городских и областных властей.

- Область экономит на предприятии. Почти полмиллиарда не доплатили. Получается, министр финансов лентяй, не ищет деньги, да еще списывает с них. Другие ваши - маршруты отнимают. Опять - ни зарплат, ни транспорта.

Вы пометьте себе, кто тут рыбку свою ловил, кто против развития электротранспорта выступает. Пометьте и мне передайте, чтобы мы знали, кто тут «герой», - предложил мэру Исаеву спикер ГД.

- Если строить отношения по-другому, то они (работники СГЭТ) будут привозить денег больше, сейчас в четыре раза выручка предприятия упала.

В начале сентября встречаемся, обсуждаем что дальше. Троллейбусы пришедшие из Москвы – все сюда, на эту линию, самую длинную (5 троллейбус – прим. ред.), не размазывайте транспорт. Тут вылезет еще столько всего, когда начнете делать – и по деньгам, и по технологиям, - заявил Вячеслав Володин.